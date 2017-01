Final de titãs do ténis em Melbourne

Na prova feminina, Serena Williams conquistou o 23º torneio do Grand Slam, ao bater (6-4 e 6-4) a irmã, Venus, e ultrapassou os 22 de Steffi Graf.



Depois de um 2016 marcado por lesões, e de duas duras batalhas em cinco sets nas meias-finais, Federer e Nadal, amigos fora dos ‘courts’, voltaram atrás no tempo e conseguiram o que, no início da quinzena australiana, parecia improvável: um lugar na final e a hipótese de dar continuidade a uma rivalidade histórica, iniciada há 13 anos.Na prova feminina, Serena Williams conquistou o 23º torneio do Grand Slam, ao bater (6-4 e 6-4) a irmã, Venus, e ultrapassou os 22 de Steffi Graf.

Roger Federer, de 35 anos, e Rafael Nadal, de 30, dão hoje seguimento (08h30, Eurosport 1) à rivalidade mais celebrada da história do ténis mundial. É o 35º duelo entre aqueles que muitos consideram ser os dois melhores de sempre.Em Melbourne, o suíço Federer (atual 17º do ranking) e o espanhol Nadal (9º) vão lutar pelo Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da época, num duelo que está a mobilizar milhões de fãs em todo o Mundo.Um confronto entre o estilo clássico do helvético e o espírito combativo que tornou famoso o maiorquino. No frente a frente, Nadal lidera (23-11), mas no total de títulos em torneios do Grand Slam é Federer quem está na frente (17-14).