Fiorentina vence Juventus e reanima liga italiana

No entanto, a vantagem da equipa de Turim tem vindo a ser anulada nas últimas rondas, tendo a equipa romana voltado a conquistar terreno hoje, depois de vencer em casa da Udinese por 1-0, com um golo do belga Radja Nainggolan, aos 12 minutos, numa partida em que o português Mário Rui ficou no banco.Nesta 20.ª jornada, o Nápoles recebeu e bateu o Pescara (último) por 3-0, segurando o terceiro lugar, com 41 pontos. Marcaram pelo Nápoles Lorenzo Tonelli (47 minutos), Marek Hamsik (49) e Dries Mertens (85).Agora com 40 pontos e na quarta posição surge a Lazio, que bateu em casa a Atalanta, por 2-1, depois de ter estado a perder, quando Andrea Petagna bateu Marchetti (21).Sergej Milinkovic-Savic, aos 45+1, e Ciro Immobile, na conversão de uma grande penalidade, aos 68 minutos, consumaram a reviravolta para a Lazio.