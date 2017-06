Fisco aceita substituir pena de prisão de Messi por multa

A Autoridade Fiscal espanhola aceitou substituir a pena de 21 meses de prisão de Lionel Messi por uma multa de 255 mil euros. A informação está a ser avançada esta sexta-feira pela agência espanhola EFE, que cita fontes jurídicas.



O jogador do Barcelona e o pai foram condenados pelo Supremo Tribunal de Espanha a penas de prisão por fraude fiscal no valor de 4,1 milhões de euros.



Apesar da decisão do Fisco, a execução (ou não) da pena está sob a jurisdição da Audiência de Barcelona, que terá de decidir se executa a pena ou substitui pela multa.









Para além dos 225 mil euros de Messi, a Fiscalía aceitaria, também, 180 mil euros do pai do jogador argentino.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito