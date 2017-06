Mourinho acusado de fraude fiscal em Espanha

Em atualização



Mourinho, de 54 anos, orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, antes de rumar ao Manchester United.Em atualização

O que achou desta notícia?







14.3% Muito insatisfeito

14.3%

19%

19%

66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







14.3% Muito insatisfeito

14.3%

19%

19%

66.7% Muito satisfeito pub

O fisco espanhol apresentou uma denúncia contra José Mourinho, acusando-o de fraude fiscal, alegadamente praticada sobre os rendimentos obtidos nos anos de 2011 e 2012, altura em que o técnico liderava a equipa do Real Madrid. A notícia é avançada pelo El País.Segundo a queixa efetuada pelo Ministério Público Espanhol, o total da quantidade defraudada é um valor de cerca de 3,3 milhões de euros, repartidos pelo período de dois anos.De acordo com a denúncia, o treinador português serviu-se de uma estrutura societária "com o objetivo de tornar 'opacos' os beneficíos económicos que resultaram dos seus direitos de imagem".