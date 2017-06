Sete clubes e 43 futebolistas estão a ser investigados por suspeitas de fraude fiscal, pela Autoridade Tributária.

Segundo o jornal Expresso, que cita fonte do Ministério das Finanças, estão, também, envolvidas ainda uma dezena de empresas ligadas a transferências e transações no mundo do futebol.

Na origem das investigações estão indícios de evasão fiscal, acrescidas ao não pagamento de impostos e contribuições para a Segurança Social.

O que achou desta notícia?







12.9% Muito insatisfeito

12.9% 3.2%

3.2% 6.5%

6.5% 9.7%

9.7% 67.7% Muito satisfeito