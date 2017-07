Fisco investiga transferências de Jorge Mendes

Gestifute admite estar a ser alvo de inspeção da Autoridade Tributária , e fala de "absoluta normalidade".

12.07.17

A Autoridade Tributária e Aduaneira está a passar a pente fino todos os negócios de jogadores e empresários em que houve intervenção da Gestifute, a empresa do empresário Jorge Mendes, nos últimos três anos.Um diário nacional avança que os inspetores estão a analisar todos os negócios de transferências, renovações de contrato e gestão de carreira dos futebolistas e treinadores representados pelo empresário, no âmbito da investigação em curso aos negócios do futebol.A investigação conta com apoio do Fisco espanhol, que moveu processos contra Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamael Falcão e Di Maria, todos jogadores representados por Mendes. No caso de Falcão, acusado de desviar mais de 4 milhões de euros, Jorge Mendes foi mesmo constituído arguido, depois de o jogador colombiano ter declarado que foi o empresário português quem criou o esquema de circulação de capitais em offshore que lhe permitiu ocultar rendimentos ao fisco de Espanha.Jorge Mendes já testemunhou perante uma juíza no processo de Falcão e negou que alguma vez tenha criado empresas sediadas em paraísos fiscais para os seus clientes.Sobre a inspeção do Fisco português a Gestifute confirma ao periódico nacional que está em curso um procedimento de inspeção, mas garante que este "vem decorrendo em absoluta normalidade, tendo a AT escrutinado todas as operações e documentos que entendeu analisar e o cumprimento de todas as obrigações de natureza tributária que impendiam sobre a sociedade".Para além de Jorge Mendes, a Autoridade Tributária e Aduaneira está a investigar os negócios de pelo menos 13 clubes, incluindo Benfica, Sporting e FC Porto. A estes juntam-se o Braga, Guimarães, Marítimo, Tondela, Nacional, Setúbal, Boavista, Arouca, Moreirense e Estoril.