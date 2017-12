Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fisco exige mais de um milhão de euros a Bruno de Carvalho

Autoridade Tributária arrestou três imóveis ao presidente do Sporting.

Por António Sérgio Azenha e Débora Carvalho | 20.12.17

O Fisco exige mais de um milhão de euros a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. Para garantir o pagamento desta dívida, cuja execução remonta a 2009 e diz respeito a IVA e IRC da empresa Polibuild Construção Civil, o Fisco arrestou três imóveis ao líder dos leões em 2009. Bruno de Carvalho, a quem é pedido o pagamento da dívida porque era sócio-gerente da empresa na altura, reclamou da decisão do Fisco para o Tribunal Tributário de Lisboa, onde o processo ainda correrá termos.



Os dados da Conservatória do Registo Predial de Lisboa indicam que o Fisco mantém o arresto sobre os três imóveis de Bruno de Carvalho, todos localizados em Lisboa. E deixa claro que foram arrestados como uma medida de garantia do pagamento de uma dívida fiscal superior a um milhão de euros.



A sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, que decretou o arresto em julho de 2009, discrimina a dívida fiscal do presidente do Sporting. O documento, que data de 15 de julho de 2009, refere que o Fisco requereu o "arresto de bens de Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho, na qualidade de responsável subsidiário da Polibuild Construção Civil, Lda., alegando, em síntese, que o montante da dívida ascende a 1 011 060,41 euros, a que acrescem 62 643,48 euros de juros de mora e 9 951,40 euros de custas, tendo a responsável originária [a sociedade Polibuild] cessado a sua atividade em 30/8/2008."



A sentença refere também que, "considerando que o Requerido [Bruno de Carvalho] é o único sócio gerente, a atuação da sociedade [ Polibuild] devedora original, é-lhe subjetivamente imputável, já que o requerido é gerente de direito e existem indícios suficientes de que também é gerente de facto, pelo que é, com toda a probabilidade, o responsável pelo incumprimento das obrigações fiscais e da falta de entrega nos cofres do Estado dos impostos devidos."



Bruno de Carvalho confirmou via Facebook a existência de um conflito judicial com o Fisco.



Bruno de Carvalho não responde ao CM

O Correio da Manhã enviou na segunda-feira várias perguntas escritas para Bruno de Carvalho. Ontem, depois de vários contactos com o assessor Nuno Saraiva, foi dado um prazo até às 21 horas para envio das respostas, o que não se verificou.



Tribunal autorizou medidas do Fisco

Na sentença de julho de 2009, a que o CM teve acesso, o Tribunal Tributário de Lisboa, além de decretar o arresto dos três imóveis de Bruno de Carvalho, autorizou o Fisco a proceder a todos os atos e diligências necessárias à execução da dívida fiscal reclamada ao presidente do Sporting.



SAD leonina duplica provisões para impostos não pagos

As últimas contas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting mostram que o clube de Alvalade mais do que duplicou as provisões constituídas para fazer face aos impostos exigidos pela Autoridade Tributária (AT). Dos dois milhões inscritos em 30 de junho de 2016 para processos fiscais, passou-se para os 5,6 milhões a 30 de junho de 2017.



Uma subida que não é explicada naquele documento, apenas se adiantando que o montante em causa decorre de uma "avaliação prudente realizada pela sociedade", e que os valores inscritos se destinam a fazer face a processos judiciais que podem ter influência em fluxos de caixa da sociedade.



Entretanto, na segunda-feira, a SAD leonina deu entrada no Tribunal Tributário de Lisboa com um processo de impugnação contra a AT pela cobrança de impostos no valor de 307 mil euros.



As SAD desportivas são acompanhadas por unidades especiais de inspetores tributários e integram o chamado "grupo dos grandes devedores", que merecem um acompanhamento diário por parte da administração tributária.



PORMENORES

Dívida de IVA de 2004

Em 16 de fevereiro de 2009, o Fisco instaurou contra a Polibuild Construção Civil um processo de execução fiscal para cobrança de dívidas de IVA de 2004, no montante de 524 550,95 euros.



Processos de execução

Em 26 de fevereiro de 2009, o Fisco instaurou um segundo processo de execução fiscal contra a Polibuild para a cobrança de dívidas de IRC de 2004, no total de 403 016,4 euros, e outro processo a reclamar 83 mil de IVA de 2005.