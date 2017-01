Flops de Jesus custam 23,7 milhões

Elias revela-se igualmente um erro de casting. Os leões pagaram 2,75 milhões de euros para recuperarem os 50 por cento do passe que pertenciam ao Corinthians.



Entre os flops figuram ainda André (longe de justificar a comparação feita por Jesus com Liedson), Douglas e Petrovic. Spalvis, que ainda não jogou esta época devido a lesão, é uma incógnita. Dos emprestados, Campbell tem sido o menos mau. Markovic é uma sombra do que foi no Benfica e Meli ainda nada fez em seis meses.



Eliminados na Liga Europa e na Taça da Liga e a oito pontos do Benfica na Liga, os leões vão ao mercado de inverno para ajustar o plantel.



Já na presente temporada, o erro nas contratações foi maior. E mais dispendioso. O que se reflete no comportamento da equipa. Alan Ruiz é o flop mais caro. Os leões pagaram 8 milhões de euros pela sua contratação (7,04 milhões e mais um milhão em comissões). Também Castaignos está longe de justificar os três milhões pagos na sua contratação (2,5 milhões mais meio milhão em prémios).Elias revela-se igualmente um erro de casting. Os leões pagaram 2,75 milhões de euros para recuperarem os 50 por cento do passe que pertenciam ao Corinthians.Entre os flops figuram ainda André (longe de justificar a comparação feita por Jesus com Liedson), Douglas e Petrovic. Spalvis, que ainda não jogou esta época devido a lesão, é uma incógnita. Dos emprestados, Campbell tem sido o menos mau. Markovic é uma sombra do que foi no Benfica e Meli ainda nada fez em seis meses.Eliminados na Liga Europa e na Taça da Liga e a oito pontos do Benfica na Liga, os leões vão ao mercado de inverno para ajustar o plantel.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

As contratações falhadas de Jorge Jesus custaram 23,7 milhões de euros ao Sporting, após época e meia à frente do comando técnico da equipa.O treinador leonino reforçou o plantel com vários atletas que continuam a falhar, como se viu nesta semana em Setúbal (derrota por 2-1 e afastamento da Taça da Liga).Na primeira época no clube, os flops custaram 4,6 milhões de euros, com destaque para Bruno Paulista e Hernán Barcos.