Florentino Pérez confirma Coentrão no Sporting

Fábio Coentrão vai, assim, reencontrar Jorge Jesus, que já o treinou no passado.

O que achou desta notícia?







45.5% Muito insatisfeito

45.5% 9.1%

9.1%

9.1%

9.1% 36.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







45.5% Muito insatisfeito

45.5% 9.1%

9.1%

9.1%

9.1% 36.3% Muito satisfeito pub

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, confirmou que Fábio Coentrão está de saída do Sporting.Em declarações citadas pelo jornal Record, Pérez assegura a despedida do português do Real Madrid."O Coentrão vai para o Sporting. É um jogador que precisa de jogar. Iremos fazer-lhe uma despedisa no Bernabéu quando tudo estiver confirmado", adiantou.