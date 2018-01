Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fluminense atrasa Wendel no Sporting

Brasileiros querem que sejam os leões a apresentar garantias bancárias.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting tem tudo acertado com o brasileiro Wendel, mas dúvidas de última hora do Fluminense quanto à forma de pagamento do jogador estão a atrasar o negócio, apurou o CM.



O emblema carioca não vê com bons olhos que as garantias bancárias dos quase nove milhões de euros surjam de um fundo que detém o clube uruguaio Deportivo Maldonado. Esta seria a forma que o Sporting encontrou para garantir já uma das principais promessas do futebol brasileiro sem entrar no imediato com dinheiro.



Os advogados do Fluminense, apesar da grave crise financeira que atravessa, entendem que este tipo de negócio poderá ir contra as regras da FIFA e têm preferência que seja o Sporting a avançar com as garantias bancárias para que a transação se efetive.



Com o jogador está tudo certo. Wendel, de 20 anos, tem à sua espera um contrato de 1,2 milhões de euros anuais e um vínculo até 2023. A cláusula de rescisão deve situar-se nos habituais 60 milhões de euros.



Sendo assim, o jogador só deve viajar para Lisboa o mais tardar na próxima semana, depois de ultrapassados estes obstáculos nas negociações.



Wendel é um médio que joga preferencialmente na posição 8. O brasileiro, formado no Fluminense, participou em 57 jogos oficiais na época passada, tendo apontado sete golos.



Rúben ribeiro chega depois da Taça

Rúben Ribeiro só se vai apresentar em Alvalade no próximo dia 11 de janeiro, após o jogo da Taça de Portugal entre o Rio Ave e o Aves. Este foi o acordo feito entre o Sporting e os vila-condenses aquando da confirmação do negócio. Os leões pagam cerca de 400 mil euros pelo médio e emprestam o avançado angolano Gelson Dala.