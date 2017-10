Foi há 15 anos que um puto chamado Ronaldo marcou o primeiro golo como profissional

O capitão da seleção portuguesa conta até ao momento com 612 golos na carreira.

Que Cristiano Ronaldo é uma máquina de fazer golos é hoje uma afirmação a roçar o lugar-comum. Mas, há 15 anos, era ainda arriscado prever que o jovem de 17 anos que despontava no Sporting se tornaria o melhor jogador do mundo e bateria todos os recordes de golos do Real Madrid e da Seleção Nacional.



Todas as histórias têm um início e o primeiro golo de Ronaldo em competições seniores, com a camisola do Sporting, faz este sábado 15 anos, precisamente no dia em que joga a Seleção Nacional. Foi em 2002 que Ronaldo marcou o seu primeiro golo, frente ao Moreirense.

O capitão das Quinas conta com um total de 612 golos oficiais na sua carreira e logo à noite frente a Andorra pode aumentar este número, no jogo da fase de qualificação para o Mundial da Rússia de 2018.

Recorde os golos de estreia de Ronaldo com as diferentes camisolas e nas diferentes competições:

Sporting Clube de Portugal

O primeiro golo de Cristiano Ronaldo na primeira liga portuguesa foi no dia 7 de Outubro de 2002 frente ao Moreirense.

O passe de calcanhar de Toñito permitiu ao jovem de 17 anos avançar a uma velocidade supersónica. Aos 34 minutos do encontro, Ronaldo deixou os adversários para trás e rematou forte à baliza de Roberto Tigrão. Fez o segundo golo do encontro e o seu primeiro oficial no escalão principal do futebol. O Sporting venceu o Moreirense por 3-0.





Manchester United

Ronaldo foi para Inglaterra a 13 de Agosto de 2003, uma contratação de 15 milhões de euros. A 1 de Novembro desse ano fez o 1º golo com a camisola dos red devils, na vitória por 3-0 contra ao Portsmouth.



Seleção Nacional

Ronaldo fez a estreia na seleção portuguesa em 2003 contra o Cazaquistão. A 12 de Junho de 2004 estreia-se a marcar pela equipa das quinas no primeiro jogo do Euro 2004. Ronaldo fez o golo de honra ao minuto 90+3 na derrota da seleção contra a Grécia por 2-1.



Real Madrid

Ronaldo vai para o Real Madrid após uma transferência 94 milhões. A 29 de Agosto de 2009 marca o primeiro golo na Liga espanhola com a camisola dos merengues. Um remate certeiro de penálti que contribuiu na vitória do Real frente ao Desportivo da Corunha, por 3-2.







Liga dos Campeões

Ronaldo é feito à medida da Champions. O primeiro golo foi marcado em Old Trafford, com a camisola do Manchester United frente à Roma.

Atualmente já conta com mais de 100 golos na competição. O golo nº100 aconteceu no prolongamento frente ao BayerMunique, nos quartos de final em 2017, onde Ronaldo fez um hat-trick.

Por: Patrícia Runa