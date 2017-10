Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo já é ‘penta’ no melhor do mundo

CR7 iguala Messi no número de conquistas. Nenhum outro jogador tem agora mais prémios de melhor do Mundo.

Por João Pedro Óca | 01:30

Sem surpresas, Cristiano Ronaldo venceu ontem, em Londres, o prémio de melhor jogador do Mundo entregue pela FIFA, referente à época 2016/2017 e igualou o número de distinções de Lionel Messi: cinco. O argentino, que ficou em segundo na votação, foi arrasado pelo português (43,1% contra 19,2%). Neymar ficou em terceiro (6,9%). As votações ficaram a cargo dos selecionadores e capitães nacionais, de jornalistas selecionados e de fãs espalhados por todo o Mundo.



"Vou falar em português e depois em inglês", disse CR7 já com o prémio nas mãos. "Quero agradecer aos meus companheiros, à minha equipa, ao Real Madrid e aos meus colegas de Seleção. Foi um ano extraordinário. Há 11 anos que venho a este palco. Talento, trabalho duro, muita dedicação. Era algo que ambicionava", disse, antes de falar na família.



Depois, em inglês, agradeceu a todos os que votaram nele. E prosseguiu: "Uma menção ao Leo [Messi] e ao Neymar. Colegas do Real Madrid, treinador e presidente. Sei que tenho fãs em todo o Mundo e para eles também o meu obrigado. É ótimo estar rodeado de todos estes fantásticos jogadores."



Aos 32 anos, Ronaldo repete os triunfos de 2008, 2013, 2014 e 2016, graças a mais uma época inesquecível na qual marcou 42 golos em 46 jogos ao serviço do Real Madrid e festejou as conquistas do Campeonato espanhol, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. O português foi ainda decisivo no apuramento de Portugal para o Campeonato do Mundo de 2018.



Num palco recheado de estrelas, onde não faltaram Maradona e o brasileiro Ronaldo ‘O Fenómeno’, que fizeram a entrega do prémio, o jogador português foi a que mais brilhou. O avançado faz ainda, naturalmente, parte do onze do ano da FIFA.



"Muito feliz. Vou ser pai outra vez"

Cristiano Ronaldo fez-se acompanhar na cerimónia pela namorada, Georgina Rodríguez. Mas também pela família. O prémio também lhes foi dedicado.



"Quero dar uma palavra à minha família. O troféu é vosso. Irmãs, irmão, minha namorada, filho. À minha mãe, se não levava duro lá em casa (risos). Agradecer aos meus filhos Eva e Mateo, que estão em casa. E vou ser pai outra vez, dentro de um mês. É um momento muito feliz", disse o jogador português num momento em que já sentia dificuldades em esconder a emoção.



Zinédine Zidane leva prémio de melhor técnico

Para um jogador do Real Madrid foi o prémio de melhor do Mundo na versão FIFA, mas também o melhor treinador do planeta é da equipa merengue: o francês Zinédine Zidane sucede ao italiano Claudio Ranieri.



"Quero agradecer a Cristiano Ronaldo, Tony Kroos, Marcelo e todos os restantes jogadores da minha equipa. É graças a vocês que estou aqui", disse o galardoado.



Buffon é o melhor guarda-redes

Gianluigi Buffon, 39 anos, foi escolhido como melhor guarda-redes do Mundo. O jogador da ‘Juve’, adversário dos leões na Champions, levou a melhor sobre Neuer (Bayern) e Navas (Real Madrid).



PORMENORES

Prémio criado em 1992

Os prémios ‘The Best’ foram criados pela FIFA pela primeira vez no ano passado. Contudo, são a continuação da distinção de melhor jogador do Mundo criada em 1992, então sob a designação ‘FIFA World Player of the Year’, até 2009.



Fusão e parceria

Em 2010 a FIFA fez uma parceria com a revista francesa ‘France Football’, criadora da Bola de Ouro, e o troféu foi unificado passando a chamar-se ‘FIFA Balon D’Or’. Durou até 2015, ano de nova cisão. Desde o ano passado há de novo dois prémios: este, da FIFA, e a Bola de Ouro.



Bola de Ouro em janeiro

A Bola de Ouro da revista ‘France Football’ relativa a 2017 (para já há 30 nomeados, entre eles Cristiano Ronaldo) será entregue em janeiro de 2018.