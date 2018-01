Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fórmula 1 acaba com tradição das meninas da grelha de partida

Tradição de décadas termina já este ano, no início da temporada, em março.

15:54

Os Grandes Prémios de Fórmula 1 vão deixar de ter as 'grid girls', popularizadas como meninas da grelha da partida, no início de cada competição, já a partir deste ano.



É o ponto final numa tradição de décadas. "Embora a presença das meninas na grelha ter representado um elemento básico na Fórmula 1 durante décadas, consideramos que esse costume não se identifica com os valores da nossa marca e está em desacordo com as normas da sociedade moderna", sublinha Sean Bratches, diretor de operações comerciais da organização.



A medida vai ser aplicada já na próxima temporada, que começa em março. O tempo inicial vai passar a ser dedicado a convidadas que ajudem a promover os produtos das empresas parceiras da Fórmula 1.