Fotos sensuais da mulher deixam James Rodríguez zangado

O ex-jogador do FC Porto, James Rodríguez, está zangado com a mulher Daniela Ospina, por esta ter feito uma sessão fotográfica para uma revista masculina onde surge de roupa interior.A jovem, que é irmã do craque David Ospina, partilhou algumas imagens na sua conta oficial de Instagram e o marido, contam os jornais colombianos, não terá gostado do resultado final.Daniela quer impulsionar a sua carreira como modelo e terá usado a sessão fotográfica para uma das mais importantes revistas masculinas colombianas para tal.