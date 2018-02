Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FPF confirma particular de Portugal com a Bélgica em solo belga

Encontro vai acontecer a 13 dias da estreia no Campeonato do Mundo.

19:07

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta quarta-feira que a seleção nacional vai defrontar a Bélgica a 2 de junho, num particular que serve de preparação para o Mundial2018 e que vai decorrer em solo belga.



Numa nota publicada no seu site oficial, a FPF avançou que o encontro, que vai acontecer a 13 dias da estreia de Portugal no próximo Campeonato do Mundo, frente à Espanha, ainda está com "hora e estádio a definir".



Este será o terceiro jogo de preparação dos campeões europeus, que em março, na Suiça, defronta o Egito, a 23 em Zurique, e a Holanda, a 26 em Genebra.



Além da Espanha, no Mundial2018, Portugal vai defrontar Marrocos e Irão, em jogos do Grupo B. Por seu lado, a Bélgica está no Grupo G, com Inglaterra, Panamá e Tunísia.



O Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Rússia, arranca a 14 de junho e termina a 15 de julho.