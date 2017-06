FPF e COP sem comentários sobre detenção de Hermínio Loureiro

A Polícia Judiciária do Norte deteve hoje sete pessoas, entre elas o presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo, e o ex-presidente Hermínio Loureiro, por suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, peculato e tráfico de influência, numa investigação que dura há um ano e que envolveu 31 buscas, designadamente a cinco câmaras municipais e cinco clubes locais de futebol.



Cerca de 90 elementos da Polícia Judiciária e vários magistrados do Ministério Público participaram na operação, designada "Ajuste Secreto".



Fonte da Judiciária adiantou à Lusa que os cinco clubes de futebol que foram alvo de buscas são "todos do concelho de Oliveira de Azeméis".



As entidades desportivas revelam que tomaram conhecimento da sua "detenção para averiguações" através da comunicação social e concluem a nota afirmando que "a palavra cabe às autoridades de investigação e judiciais".A Polícia Judiciária do Norte deteve hoje sete pessoas, entre elas o presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo, e o ex-presidente Hermínio Loureiro, por suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, peculato e tráfico de influência, numa investigação que dura há um ano e que envolveu 31 buscas, designadamente a cinco câmaras municipais e cinco clubes locais de futebol.Cerca de 90 elementos da Polícia Judiciária e vários magistrados do Ministério Público participaram na operação, designada "Ajuste Secreto".Fonte da Judiciária adiantou à Lusa que os cinco clubes de futebol que foram alvo de buscas são "todos do concelho de Oliveira de Azeméis".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Federação Portuguesa de Futebol e o Comité Olímpico de Portugal escusaram-se esta segunda-feira a comentar a detenção do seu vice-presidente Hermínio Loureiro, por suspeitas de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, peculato e tráfico de influência enquanto autarca."A FPF e o Comité Olímpico de Portugal abstêm-se de fazer qualquer comentário sobre o ocorrido, aguardando que todos os factos sejam esclarecidos e apurados oficialmente", referem as entidades, em comunicado comum enviado à agência Lusa.Hermínio Loureiro é vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do Comité Olímpico de Portugal, integrando a direção da primeira e a comissão executiva do segundo. Já foi presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (2006-2010) e secretário de Estado da Juventude e Desporto do governo PSD chefiado por Santana Lopes.