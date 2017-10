Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FPF e Liga de clubes vão reagendar reunião com árbitros sobre remuneração

Encontro tinha como como ponto único da ordem de trabalhos as questões remuneratórias dos árbitros das competições profissionais.

Por Lusa | 13:02

Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiram reagendar a reunião com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) sobre questões remuneratórias, que estava marcada para esta terça-feira.



"Os presidentes da FPF e da LPFP, após conversa esta manhã, entenderam reagendar para data oportuna a reunião de trabalho marcada para hoje com Luciano Gonçalves, presidente da APAF", anunciaram os dois organismos, sem divulgar em que momento o encontro vai ocorrer.



Na mesma nota conjunta enviada à agência Lusa, FPF e LPFP acrescentaram que "o encontro tinha como ponto único da ordem de trabalhos as questões remuneratórias dos árbitros das competições profissionais".



Na segunda-feira, a APAF anunciou a indisponibilidade de os juízes da primeira categoria dirigirem jogos da Taça da Liga nos meses de novembro e dezembro, devido à contestação ao setor, salvaguardando que esta decisão "nada tem a ver com as questões remuneratórias que se encontram em fase de discussão com a LPFP".