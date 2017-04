FPF e sindicato lançam plataforma contra combinação de resultados

Para o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, a viciação de resultados "é um fenómeno global e o posicionamento do sindicato é claro: tolerância zero", considerando que "é injusto que alguns ponham em causa toda a família do futebol".



"É uma plataforma em que qualquer indivíduo ou entidade que seja aliciado, ou tentado, para este tipo de atividade pode fazer esta denúncia de forma anónima (...). É mais um instrumento que temos à nossa disposição para reforçar o que temos vindo a afirmar no combate a esta prática", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes.Para o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, a viciação de resultados "é um fenómeno global e o posicionamento do sindicato é claro: tolerância zero", considerando que "é injusto que alguns ponham em causa toda a família do futebol".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) apresentaram esta sexta-feira uma plataforma digital para denúncia de casos de manipulação de resultados.A nova plataforma, acessível na página integridade.fpf.pt , permite, de acordo com um comunicado, "um meio de fácil acesso a todos os agentes desportivos para denúncia de todos os casos relacionados com corrupção ou tentativas de corrupção desportiva".Segundo o mesmo documento, a total confidencialidade dos dados do denunciante, caso este queira manter o anonimato, sendo que, de acordo com os regulamentos, os agentes desportivos já são obrigados a denunciar os casos de corrupção desportiva.