França abre investigação a revelações do Football Leaks

Através de um consórcio europeu de investigação jornalística, têm sido revelados documentos, emails e contratos que alegadamente comprovam a existência de diversos esquemas de evasão fiscal relacionados com o mundo do futebol. Estas informações estão na origem de dezenas de artigos publicados em diversos jornais nas últimas semanas. Entre os nomes mais sonantes apresentados nestas investigações surgem figuras como Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou Jorge Mendes, por exemplo.Esta não é a primeira vez que um país utiliza o que foi divulgado do Football Leaks para investigar jogadores. Há duas semanas, o Ministério Público de Espanha fez o mesmo, abrindo processos criminais por evasão fiscal a Ricardo Carvalho e outros dois futebolistas igualmente conhecidos dos portugueses: Xabi Alonso e Di Maria.Para além destes processos, o fisco espanhol também garantiu estar a analisar Fábio Coentrão e Falcao, jogador que já passou pelo FC Porto.Para já, as autoridades portuguesas ainda não anunciaram nenhuma medida similar.