Francisco J. Marques acusa Benfica de espiar presidente da FPF

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, fez ontem novas revelações que envolvem o Benfica. O dirigente leu um mail de Carlos Deus Pereira, à data (fevereiro de 2014) presidente da AG da Liga, a Pedro Guerra (BTV) que continha mensagens escritas de Fernando Gomes (atual presidente da FPF e ex-líder da Liga).



"Não sei se configura crime ou não, mas é uma vergonha o comportamento do Benfica", disse Marques no programa do Porto Canal.



O diretor de comunicação acusou Deus Pereira de ter fortes ligações com o Benfica. "Ridículo e absurdo", disse Carlos Deus Pereira ao CM. Outra revelação foi um mail de Paulo Gonçalves a 2/2/2017, quando o assessor jurídico das águias faz revisões a um comunicado do clube que pedia contenção aos adeptos a propósito de tochas.









"Isto configura um crime de abuso de influência", disse.



"Assim metemos pressão no Conselho de Disciplina para sancionar o FC Porto e o Sp. Braga e como ainda vamos a Braga era bom que tivesse coragem para interditar a Pedreira." Estas palavras serão de Paulo Gonçalves, reproduzidas por Francisco J. Marques."Isto configura um crime de abuso de influência", disse.

