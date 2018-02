Diretor de comunicação dos 'dragões' reagiu nas redes sociais.

20:52

Um fora de jogo escandaloso é isto e quando aconteceu o Benfica ficou caladinho. Os clubes de Lisboa apostaram muito nos 45 minutos da Amoreira, mas o FC Porto está muito forte. Agradeçam, já viram as malas que lhes poupámos pic.twitter.com/9GKXjhXFox — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 21 de fevereiro de 2018

Francisco J.Marques, diretor de comunicação do FC Porto atacou, esta quarta-feira, o Benfica no Twitter após um golo polémico do jogo do FC Porto com o Estoril."Um fora de jogo escandaloso é isto e quando aconteceu o Benfica ficou caladinho. Os clubes de Lisboa apostaram muito nos 45 minutos da Amoreira, mas o FC Porto está muito forte. Agradeçam, já vitam as malas que lhes poupámos", escreveu Francisco J. Marques junto a uma imagem do jogo do Benfica com o FC Porto, que terminou 0-0, em que foi anulado um golo a Herrera.