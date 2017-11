Francisco J. Marques lança livro 'O Polvo Encarnado'

Diretor de comunicação do FC Porto conta "os esquemas, manipulações e compadrios que viciam o futebol português".

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, lança, na próxima sexta-feira de manhã, o livro 'O Polvo Encarnado', em coautoria com Diogo Faria, um dos criadores da página de Facebook 'Baluarte Dragão' e também comentador do Porto Canal.



A conferência de imprensa está agendada para as 11h30 de sexta-feira, no Hotel AC Porto, próximo do Estádio do Dragão. O livro terá o preço de 14,40 euros e, segundo o que consta na capa do mesmo, conta "os esquemas, manipulações e compadrios que viciam o futebol português".