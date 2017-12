Francisco J. Marques revela esquema do Benfica com ajuda da PSP

Diretor de comunicação do FC Porto apontou o dedo à “cumplicidade” das autoridades com as claques das águias.

Francisco J. Marques revelou um esquema do Benfica para atrasar a chegada de adeptos portistas ao Estádio da Luz, em colaboração com agentes da PSP. O diretor de comunicação do FC Porto apontou o dedo à "cumplicidade" das autoridades com as claques encarnadas.

"Estamos a falar de claques ilegais do Benfica. Estamos a falar de claques que já causaram duas mortes. As claques do Benfica estão ilegais com a cumplicidade do Benfica e das autoridades portuguesas, designadamente o Governo", começou por acusar Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto da Bancada' desta terça-feira, no Porto Canal.

"Têm sido conhecidos dados que comprovam o apoio irregular do Benfica às suas claques. Há uma série de emails que atestam esse apoio", esclareceu o diretor de comunicação dos azuis e brancos, mostrando um email, de 2009, que Rui Pereira, diretor de segurança do Benfica, enviou para Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD dos encarnados, com o conhecimento do assessor jurídico do clube, Paulo Gonçalves.

"Havia uma estratégia montada para atrasar a entrada dos adeptos do F. C. Porto e foi instalada uma segunda linha de revista pelos spotters da PSP", citou o que estava escrito no email.

Para Francisco J. Marques "promover uma estratégia para demorar a entrada dos adeptos do F. C. Porto" é uma "vergonha" para os dirigentes do clube da luz. "Mas, mais grave, é a PSP de Lisboa colaborar com isto", acrescentou.

"É uma prática irregular da PSP que propositadamente impede o acesso no tempo normal aos adeptos do F. C. Porto. Eu quero é que isto acabe. Isto envergonha qualquer país. O Governo tem de pôr mão nisto. E o secretário de Estado do Desporto que venha falar sobre isto, que abra o inquérito e que puna os responsáveis se se comprovar isto. Esperemos que nunca mais volte a acontecer", rematou o diretor de comunicação dos dragões.