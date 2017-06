Francisco J. Marques revela que Vieira terá pago milhares por bruxaria

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, revelou esta terça-feira uma troca de mails entre Luís Filipe Vieira e Armando Nhaga, ex-comandante-geral da polícia da Guiné-Bissau, segundo o qual o Benfica teria pagado milhares de euros em bruxaria para ganhar jogos.Nos primeiros mails revelados, Nhaga dava conta de divergências com Rui Gomes da Silva, que havia deixado a SAD encarnada, e pedia uma reunião com o presidente do clube. Vieira respondeu inicialmente que não estava a par do acordo de prestação de serviços, mas deixou aberta a possibilidade de uma reunião. Num mail de 14 de fevereiro de 2017 é apresentada uma proposta de acordo.A supertaça custava cinco mil euros a serem pagos no dia seguinte. O tetracampeonato ficava em 100 mil euros, cada jogo da Taça da Liga e da Taça de Portugal custava mil euros e o triunfo na final cinco mil.Os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões eram 10 mil euros e na fase a eliminar 30 mil euros cada. Após a eliminação da Champions, Vieira quis saber o que se passou e, segundo Francisco J. Marques, a resposta de Nhaga foi que tinha estado fora do país.