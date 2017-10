Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Franco Foda anunciado como novo selecionador de futebol da Áustria

Antigo internacional alemão vai substituir o suíço Marcel Koller.

Por Lusa | 00:44

O antigo internacional alemão Franco Foda foi hoje anunciado como o novo selecionador de futebol da Áustria, substituindo no cargo o suíço Marcel Koller, cujo contrato não foi renovado.



Franco Foda, o primeiro alemão a liderar a equipa de futebol da Áustria, "é um treinador meticuloso e poderá consolidar o trabalho iniciado por Koller", justificou o presidente da Federação austríaca, Leo Windtner.



O sucessor de Marcel Koller, com 51 anos, era até agora treinador do Sturm Graz, que lidera a ´Bundesliga´ austríaca, assumindo plenamente funções na equipa nacional em janeiro.



O treinador assinou um contrato válido até ao Campeonato Europeu de 2020, disputado em vários países.