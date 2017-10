Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frango de Svilar castiga águia

Águias entram bem e chegam a dominar um poderoso adversário, que só conseguiu ganhar devido a uma falha do jovem guarda-redes.

Por Octávio Lopes | 01:30

Um enorme erro de Svilar deu ontem a vitória (1-0) ao Man. United diante do Benfica na Luz, resultado que deixa as águias com um pé fora da próxima fase da Champions.



A partida até começou bem para os encarnados, que, nos primeiros 35 minutos, foram capazes de emperrar a máquina adversária, fruto de uma defesa subida e pressionante e um meio-campo trabalhador e agressivo. E no ataque criaram dois lances perigosos: 15’ - grande jogada de Grimaldo, que, após tabelinha com Diogo Gonçalves, centrou atrasado para Salvio no coração da área atirar ao lado; 21’ - passe de Jiménez para Salvio, na área, falhar o remate.



A partir dos 35’, o Man. United pegou no jogo. Os seus avançados deixaram de ser apanhados sistematicamente em fora de jogo, a equipa fez circular a bola com mais precisão e criou dois lances de grande perigo. No primeiro, Svilar ficou a meio caminho num centro, mas Rashford cabeceou por cima; no segundo, defendeu com os pés um remate do isolado Rashford.



Na 2ª parte houve mais Man. United, mas sempre que a bola entrava na área, os lances perdiam-se devido à boa colocação dos defesas do Benfica. Até que, num livre de Rashford, descaído na esquerda, Svilar, em vez de socar, optou por segurar a bola e entrou com ela dentro da baliza.



Na parte final, o Benfica foi para o ataque e teve um lance de perigo: após um canto de Cervi, Rúben Dias, solto na área, atirou por cima.



ANÁLISE

Entrada dos encarnados

O Benfica encarou olhos nos olhos o poderoso Man. United nos primeiros 35 minutos. Teve bola, foi capaz de a fazer circular com precisão e até conseguiu pregar dois valentes sustos a De Gea, em lances em que Salvio falhou no remate final.



Rui Vitória

Num jogo em que poderia estar em causa a continuidade na milionária Liga dos Campeões, a aposta de Rui Vitória em Svilar é pouco justificável. O erro que cometeu e que custou a derrota aos encarnados prova que lhe falta experiência. Afinal, tem 18 anos.



Bom trabalho

O alemão Felix Zwayer esteve muito atento a todos os pormenores do jogo. Acertou em todos os cartões que exibiu. Só errou nos minutos de descontos (1) que deu na 1ª parte: o jogo esteve parado mais de 3 minutos para assistência a Rúben Dias e Svilar.



"Svilar joga já no próximo domingo"

"Fico triste porque um pequeno pormenor ditou o resultado, mas estou contente porque houve coisas muito boas. Foi um jogo muito bem disputado". Um misto de emoções de Rui Vitória, após a derrota do Benfica frente ao Man. United, que não criticou Mile Svilar pelo golo sofrido.



O técnico preferiu passar uma forte mensagem de confiança ao belga e garantiu a titularidade do jovem de 18 anos na Vila das Aves. "Não há problema nenhum. É craque, vai ter de trabalhar, vai ser um grande guarda-redes e joga já no próximo domingo".



Rui Vitória estreou Svilar, Rúben Dias, Douglas e Diogo Gonçalves na Liga dos Campeões, sem nunca se arrepender das suas opções. "As decisões que tomei antes do jogo, tomava agora. Fizeram belíssimas prestações, que não é fácil num jogo destes".



A vida das águias na Champions não está fácil, com três derrotas em outros tantos jogos, mas o treinador do Benfica prefere pensar jogo a jogo. "Vamos lutar até à exaustão. No final, logo vemos em que competição vamos jogar", referiu.



Mourinho: "Svilar é um grande talento e vai ser fera"

"Só um grande guarda-redes sofre um golo daqueles. Svilar é um grande talento e vai ser fera", disse José Mourinho elogiando o guardião do Benfica. Sobre o jogo, o técnico reconheceu que a vitória "não foi brilhante mas segura".



Os primeiros 30 minutos do Benfica foram também alvo de elogios de Mourinho: "Surpreenderam-nos. Mas depois não conseguiram aguentar o ritmo. Continuo a dizer que o Benfica é melhor que o CSKA e que o Basileia". O técnico revelou ainda ter ido ao balneário do Benfica. "Tinha curiosidade para ver. Mas o nosso é mesmo ‘old’ (velho), não dá para termos um igual", disse.



Matic regressou à Luz. "Foi emocionante jogar aqui. Vai ser muito difícil para o Benfica agora, mas tem uma boa equipa com jogadores jovens de bom futuro", disse o médio.