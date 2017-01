Fransérgio e Dyego Sousa confirmados no Sp. Braga

O Sporting de Braga defronta o Rio Ave na quinta-feira, em Vila do Conde, jogo que encerra a 19.ª jornada da I Liga.



Em relação a Dyego Sousa, que em Portugal conta ainda com passagens pelo Leixões, Tondela e Portimonense, o Marítimo ficou com a garantia de uma participação numa transferência futura.O Sporting de Braga defronta o Rio Ave na quinta-feira, em Vila do Conde, jogo que encerra a 19.ª jornada da I Liga.

O médio Fransérgio e o ponta-de-lança Dyego Sousa, ambos do Marítimo, vão reforçar o Sporting de Braga, mas só a partir da próxima época, anunciou esta segunda-feira o quarto classificado da I Liga de futebol.Fransérgio, de 26 anos, cumpre a sua quarta época no clube insular e assinou por cinco temporadas, enquanto Dyego Sousa, de 27 anos, assumiu um compromisso por quatro épocas.Segundo uma nota do sítio oficial dos minhotos na internet, os dois jogadores brasileiros serão reforços a partir de 01 de julho de 2017.