Frédéric Forte (1970-2017)

Uma estrela do basquetebol francês.

Antigo jogador de basquetebol francês e presidente do Limoges CSP, 'O cérebro', como era conhecido, morreu horas antes de celebrar o novo ano, vítima de uma crise cardíaca.



Três vezes campeão gaulês, foi influente na consagração do clube na Taça dos Clubes Campeões, em 1993, contra o Benetton Treviso, de Itália, ao roubar uma bola num momento decisivo à estrela croata Toni Kukoc.



Foi eleito presidente do Limoges em 2004.