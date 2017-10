Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Morais apurado para a quarta ronda nas ondas de Peniche

Surfista português eliminou Michel Bourez e segue em frente na prova do Mundial.

Por Lusa | 18:22

O surfista português Frederico Morais assegurou pelo menos o nono lugar na prova penicheira, ao derrotar Michel Bourez, da Polinésia Francesa, num 'heat' atribulado, que foi reiniciado após 10 minutos sem ondas, e que terminou com uma disputa pela mesma onda, sem que os juízes tivessem assinalado interferência ao português.



"Foi um 'heat' difícil, desde o reinicio até esta situação no fim, mas o mais importante é que passei e estou na próxima ronda. Cada vez que vou para um 'heat' parece que o mar acalma um bocado e não há muitas ondas, mas agora é esperar por mais ondas e por um bom dia amanhã [segunda-feira]", referiu Frederico Morais.



O surfista português chegou ao final dos 30 minutos com 11 pontos, mais 2,26 do que Bourez, que investiu numa onda quando soou a buzina para o final da bateria.



"A situação é difícil de explicar. Eu tinha prioridade, mas se, ainda dentro do tempo, ele se meter em pé [na prancha] primeiro do que eu e o 'heat' acaba, como a minha onda é fora, estou a interferir na onda dele. O que aconteceu é que ambos nos pusemos em pé depois da buzina, logo não houve nada. Foram milésimos de segundo, porque há um atraso entre o toque da buzina e o que se ouve, eu tinha quase a certeza que não tinha feito nada de errado", explicou o português.



Pouco depois do final do 'heat', Bourez foi abraçar 'Kikas', algo que o cascalense encarou com naturalidade: "Pediu desculpa e que era a única solução que tinha, o que é justo, fora da água respeitamo-nos, mas dentro da água somos adversários".



Frederico Morais elogiou ainda o desempenho do compatriota Vasco Ribeiro, que foi derrotado pelo havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, na terceira eliminatória, terminando a competição entre os 13.ºs classificados.



"O Vasco é um grande surfista, já mostrou o nível, mas surfou contra o John John, que tem uma probabilidade enorme de se sagrar campeão aqui, e, dentro de água, ele não largou o Vasco, o que demonstra o respeito enorme e o receio que teve por ele do surf dele. Acho que isso é uma vitória para qualquer surfista, quando o John John faz isso", rematou.



Além de 'Kikas' e de John John, que defende o título conquistado em Peniche, em 2016, também já asseguraram a presença na quarta ronda o havaiano Sebastien Zietz, o italiano Leonardo Fioravanti, os norte-americanos Kolohe Andino e Kanoa Igarashi e os australianos Julian Wilson, Josh Kerr e Connor O'Leary, principal rival de 'Kikas' pelo estatuto título de melhor estreante do ano.



'Kikas' admite rever objetivos em alta

O atleta português admitiu este domingo rever em alta os seus objetivos para a sua época de estreia no circuito mundial, depois de se qualificar para a quarta ronda da etapa de Peniche.



"No início do ano não era um objetivo, que era manter-me no circuito, mas agora parece bem sólido esse objetivo. Agora é sonhar mais alto, mas quero focar-me na próxima ronda", afirmou 'Kikas', que iniciou o Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa, no 13.º lugar, como o melhor estreante entre a elite.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito, decorre até 31 de outubro.