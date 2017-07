Frederico Morais é o primeiro surfista português na final do Open J-Bay

Surfista português eliminou o brasileiro Gabriel Medina.

09:16

O surfista português Frederico Morais, também conhecido por Kikas, apurou-se esta quinta-feira para a final do J-Bay Open, na África do Sul.O atleta eliminou o brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo, nas semifinais do campeonato.O surfista português, 18.º do 'ranking', mundial, conquistou na primeira bateria das meias-finais 17,37 pontos (9,27 e 8,10), contra os 14,70 (7,77 e 6,93) do campeão do mundo de 2014, atual 11.º do circuito.Na final do Corona Open J-Bay, sexta etapa do circuito mundial, 'Kikas' vai defrontar o vencedor do embate entre o brasileiro Filipe Toledo, 14.º, e o australiano Julian Wilson, oitavo.No seu ano de estreia no circuito, 'Kikas' tornou-se no primeiro português a chegar a uma final de um campeonato, depois de na quarta-feira ter igualado a presença nas meias-finais alcançada por Vasco Ribeiro, na etapa de Peniche de 2015, e por Tiago Pires, que, durante os sete anos entre a elite, chegou por três vezes às meias-finais.'Saca' foi terceiro classificado no Rip Curl Pro Search, em Bali, em 2008, no Quiksilver Pro France, em Hossegor, em 2009, e no Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, em 2011, tendo sido afastado das finais por Freddy Patacchia Jr, Mick Fanning e Kelly Slater, respetivamente.