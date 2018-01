Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fredy Montero feliz por "voltar a casa" depois de assinar pelo Sporting

Avançado colombiano disse que regressa dois anos depois "com mais experiência, mais anos também, mas com o coração intacto".

16:57

O futebolista colombiano Fredy Montero, esta quarta-feira oficializado como reforço do Sporting, mostrou-se feliz por "voltar a casa", depois de uma primeira passagem pelo clube, e explicou que "o objetivo número um é ser campeão" já esta temporada.



Em declarações à Sporting TV, o avançado colombiano, de 30 anos, disse que regressa dois anos depois "com mais experiência, mais anos também, mas com o coração intacto".



"Estou feliz por estar aqui e só quero acrescentar o meu talento à equipa. Deus queira que nesta minha segunda parte possamos conseguir o título. Esse é o objetivo número um", atirou.



O internacional colombiano começa a treinar com os colegas na quinta-feira, à espera de "conhecer os novos jogadores e dar um abraço aos velhos conhecidos", depois de ter assinado um contrato válido até junho de 2019, com mais duas temporadas de opção.



Montero cumpriu duas épocas e meia no Sporting, tendo marcado 37 golos em 94 jogos, entre 2013 e 2015, quando foi transferido para Tianjin Teda, por cinco milhões de euros, tendo o emblema 'verde e branco' ficado com 20% do passe do avançado, num negócio que envolveu o argentino Hernán Barcos.