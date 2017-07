Fundo trava compra de Acuña

Leões devem pagar dez milhões de euros pelo jogador.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 10.07.17

A contratação do médio argentino Marcos Acuña está neste momento parada. Tudo porque o Sporting mostra reticências em pagar por um jogador cujos direitos desportivos pertencem ao Racing Avellaneda, mas os direitos económicos são do Deportivo Maldonado (II divisão uruguaia), com fortes ligações a fundos, apurou oOra é esta negociação menos clara que envolve dois clubes e um fundo que não agrada aos leões. O Sporting tinha tudo acordado com o Racing, que neste caso serviria de intermediário ao negócio, mas agora Bruno de Carvalho deparou-se com uma situação com a qual se tem debatido contra nas instâncias internacionais: os argentinos pediram o pagamento de cerca de 10 milhões de euros de imediato enquanto o Sporting pretende um pagamento faseado.O talentoso jogador argentino que joga nas alas também já admitiu a sua vontade de abandonar a Argentina nas próximas semanas. Acuña não é um extremo puro, mas encaixa nas exigências de Jorge Jesus, que pretende ter novas soluções para a frente de ataque com um jogador que desse ao flanco esquerdo velocidade e profundidade, como sucede com Gelson Martins no lado direito.O atleta jogou sempre na Argentina, primeiro no modesto Ferro Carril Oeste, e depois no Racing, onde está desde 2014 e se cotou como uma das figuras principais do clube.Apesar de alguns avanços e recuos o negócio deve mesmo avançar e vai conhecer novos desenvolvimentos a meio da próxima semana, quando Bruno de Carvalho regressar da lua de mel. O líder leonino vai juntar-se então à equipa que hoje parte para estágio já em território suíço.A equipa de Jorge Jesus viaja hoje para Nyon, na Suíça, onde vai realizar o estágio de preparação para a nova temporada até 18 de julho.Jérémy Mathieu, Doumbia e Fábio Coentrão, reforços do Sporting para 2017/18, vão integrar a comitiva leonina que viaja hoje para o estágio de preparação em Nyon e estarão às ordens de Jesus.