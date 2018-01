Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebol continua a ser líder no pequeno ecrã

Portugal-Suíça foi o programa mais visto do ano, com mais de 2,4 milhões de telespectadores.

Por Duarte Faria | 08:40

As transmissões de futebol, especialmente as da seleção nacional, continuam a ser os programas mais vistos da televisão portuguesa. Em 2017, o desporto-rei ocupou doze lugares entre os 20 programas preferidos dos telespectadores nacionais.



O jogo de qualificação para o Mundial de 2018, que opôs Portugal à Suíça (transmitido a 10 de outubro na RTP 1), foi o programa mais visto do ano, com uma média de 2 427 500 telespectadores (51,5% de share), de acordo com os dados da GfK. Seguiu-se o Portugal-Chile, da Taça das Confederações (28 de junho, na RTP 1), que registou 2 390 400 telespectadores (57,4% de share).



Em terceiro lugar ficou a partida Portugal-Hungria, também de qualificação para o próximo Mundial, emitida na RTP 1 a 25 de março. Registou uma audiência média de 2 353 100 telespectadores (49,5% de share). A fechar o top 5 estão ainda o Benfica-Bayern Munique, da Liga dos Campeões (14 de fevereiro, na RTP 1), com 2 157 400 telespectadores, e o jogo de preparação entre Portugal e Suécia (28 de março, na TVI), que foi visto por uma média de 2 134 300 pessoas.



Entre os dez programas mais vistos surge apenas um formato de entretenimento: 'Pesadelo na Cozinha', com o chef Ljubomir Stanisic, que contou com 1 866 200 telespectadores (40,5% de share) na TVI. Fora das transmissões desportivas há ainda a registar a presença das novelas da TVI 'Ouro Verde' e 'A Herdeira'. A primeira surge na 11ª posição com 1 698 100 telespectadores, enquanto a segunda, ainda em exibição, ocupa o 14º lugar com 1 656 400 seguidores.



De resto, vale a pena referir que a RTP 1 é o canal a colocar mais programas entre os mais vistos (11), sendo que os restantes nove pertencem à TVI.



Jogo da Seleção atrai mais de 4 milhões

Fora desta análise dos programas mais vistos de 2017 ficam as partidas amigáveis disputadas pela seleção portuguesa frente à Arábia Saudita e aos Estados Unidos, a 10 e 14 de novembro, respetivamente, que, tendo sido emitidas por RTP 1, SIC e TVI em simultâneo. Juntas, as duas emissões conquistaram mais de 4 milhões de telespectadores e 50% de share, o que significa que mais de metade dos portugueses que viam televisão naquela altura estavam sintonizados no jogo da selecção nacional.