Futebol: Svilar já tem condições para ser titular no Benfica?

Relação entre o treinador e o guarda-redes brasileiro deteriorou-se depois de não ter sido utilizado na final da Taça de Portugal no passado mês de maio.

Receita do jogo vai ser inteiramente canalizada para conta de apoio às vítimas dos fogos.

Equipa portuguesa foi à Bulgária perder com o Ludogorets.

Futebol

Presidente do Sporting reuniu-se com o secretário de Estado do Desporto.