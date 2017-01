Jogador de Marco Silva sofre lesão arrepiante

De acordo com o comunicado do clube inglês, o atleta encontra-se em situação estável e vai continuar hospitalizado nos próximos dias.



O Chelsea venceu este domingo em casa o Hull City, de Marco Silva, por 2-0, mas o encontro ficou marcado pela grave lesão de Ryan Mason.Segundo o jornal britânico Mail, o médio dos 'tigers' sofreu uma fratura craniana e um derrame cerebral depois de chocar de cabeça com Gary Cahill.Depois do lance, o jogador foi retirado do relvado e encaminhado para o hospital de St. Mary onde foi submetido a uma operação.