Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Edu morre aos 20 anos

Jovem jogador do Boavista tinha um tumor na perna direita.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:35

O futebol português está de luto com a morte de Edu Ferreira, jogador do Boavista. O jovem de 20 anos não resistiu a um tumor no fémur da perna direita que lhe havia sido diagnosticado em novembro do ano passado e morreu este domingo no hospital de Santo António, no Porto.



O ‘adeus’ de Edu sensibilizou tudo e todos. Ontem, junto ao Estádio do Bessa, foi realizada uma sentida homenagem ao jovem, na qual esteve presente João Loureiro, presidente do Boavista, que discursou de forma emotiva. "Estamos todos a sentir uma enorme tristeza. Tudo fizemos para que ele continuasse a ter esperança, embora soubéssemos que seria muito difícil que viesse a recuperar para o futebol. Mas tínhamos esperança que ele continuasse a fazer parte da nossa família".



No dia da morte de Edu, na véspera do dia de Natal, o Boavista deixou uma mensagem de pesar no Facebook. "Há mais uma estrela no céu". Seguiram--se as condolências de Sporting, Benfica, FC Porto e Belenenses e de vários outros clubes. A imprensa internacional deu eco da morte de Edu, nomeadamente através dos jornais ingleses ‘The Sun’ e ‘Mirror’, dos espanhóis ‘El Español’ e ‘Marca’, e do alemão ‘BILD’ .

Edu jogava como avançado e em 2016/17 foi promovido à equipa principal do Boavista, meses antes de lhe ser diagnosticado o cancro. Já esta época, o clube axadrezado fez questão de lhe renovar o contrato até final da próxima temporada. O corpo estará a partir de hoje na igreja do Aldoar, no Porto, e o funeral realiza-se amanhã (10h00), seguindo para o cemitério de Paranhos.