Futebolista internacional Juan Carlos García morre vítima de leucemia

Doença foi detetada em 2015. Jogador tinha 29 anos.

Por Lusa | 15:37

O internacional hondurenho Juan Carlos García morreu na segunda-feira à noite, aos 29 anos, vítima de leucemia, doença que o obrigou a abandonar o futebol, informou a Federação Hondurenha de Futebol.



A doença detetada em 2015, quando representava os ingleses do Wigan, levou-o a deixar os relvados, mas o jogador ainda regressaria em 2016/2017, época em que teve uma recaída e não chegou a jogar.



O defesa esquerdo somou 38 internacionalizações com as Honduras, estando no Mundial2014 no Brasil, enquanto no Wigan fez apenas um jogo, chegando aos ingleses proveniente do CD Olimpia, das Honduras.