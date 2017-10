Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Mbappé sucede a Renato Sanches no prémio 'Golden Boy'

Francês, de 18 anos, trocou no início da época do Mónaco para o PSG, protagonizando a segunda transferência mais cara do futebol mundial.

Por Lusa | 11:08

O futebolista francês Kylian Mbappé venceu esta segunda-feira o prémio 'Golden Boy', concedido anualmente pelo jornal italiano 'Tuttosport' ao melhor futebolista sub-21, e que no ano passado foi atribuído ao português Renato Sanches.



Mbappé, de 18 anos, trocou no início da época do Mónaco para o Paris Saint-Germain, protagonizando a segunda transferência mais cara do futebol mundial.



Devido às limitações do 'fair-play' financeiro, o jogador está atualmente emprestado, mas, no final da temporada, o emblema parisiense deverá concluir a aquisição em definitivo, por valores a rondar os 180 milhões de euros.



Tal como no ano passado, o médio português Ruben Neves, que alinha nos ingleses do Wolverhampton, estava na lista de 25 nomeados ao prémio.



O galardão, que em 2015 foi conquistado pelo francês Anthony Martial, já premiou jogadores como Wayne Rooney, Lionel Messi, Mario Balotelli e Paul Pogba.