Ruben Amorim termina carreira após rescisão com o Benfica

O internacional português Ruben Amorim anunciou esta terça-feira a decisão de colocar um ponto final na sua carreira de futebolista, depois da rescisão do contrato laboral que o ligava ao Benfica.



Num curto comunicado, Ruben Amorim, tricampeão nacional pelos 'encarnados' e 14 vezes internacional pela seleção portuguesa de futebol, que representou no Mundial de 2010 e 2014, fala de uma "decisão difícil, mas ponderada".



"Gostaria de vos informar que, após rescisão do contrato laboral que me vinculava ao Sport Lisboa e Benfica, decidi terminar a minha carreira desportiva como jogador", diz o comunicado da assessoria de imprensa do jogador.









Em 2008/09, rumou ao Benfica, que representou até à presente temporada, embora com empréstimos pelo meio, nomeadamente ao Sporting de Braga (2011/12 e 2012/13) e ao Al-Wakrah, do Qatar.



Pelos 'encarnados', Ruben Amorim venceu três campeonatos (2009/10, 2013/14 e 2014/15), uma Taça de Portugal (2013/14) e cinco edições da Taça da Liga (2008/09, 09/10, 10/11, 13/14 e 14/15), sendo que ainda arrebatou uma sexta pelos 'arsenalistas' (2012/13).



Ao serviço da principal seleção portuguesa de futebol, disputou 14 encontros, o primeiro a 15 de junho de 2010, na fase final do Mundial -- ao qual foi chamado para substituir o lesionado Nani -, num 'nulo' com a Costa do Marfim, em que entrou aos 85 minutos, substituindo Raul Meireles.



A sua última internacionalização 'AA' também aconteceu na fase final de um Mundial, o de 2014: a 26 de junho, jogou os 90 minutos num triunfo por 2-1 sobre o Gana, que não foi suficiente para Portugal rumar aos oitavos de final.



Nas camadas jovens da formação das 'quinas', Ruben Amorim cumpriu 30 jogos (17 nos sub-21, quatro nos sub-20, quatro nos sub-19 e cinco nos sub-18).



