Gabão é o palco da grande festa

O Gabão é palco, entre hoje e o próximo dia 5 de fevereiro, da grande festa do futebol africano. Dezasseis seleções lançam-se à conquista do título continental numa competição sempre recheada de motivos de interesse, desde as bancadas, com o folclore próprio dos apoiantes de cada nação, até à consagração dos craques e à revelação de novos talentos. Não há nenhum grande clube europeu que deixe de enviar olheiros para observar jovens promessas no CAN (acrónimo de Coupe de Afrique des Nations, em português Taça das Nações Africanas).A Costa do Marfim detém o título, ganho em 2015 na Guiné Equatorial. Inclui-se, naturalmente, no lote dos favoritos juntamente com as tradicionais potências do futebol africano, como a Argélia, Senegal, Tunísia ou Egito. Mas a prova é muito aberta e este é apenas mais um dos seus múltiplos motivos de interesse.Para nós, portugueses, tem especial significado a participação inédita da seleção da Guiné-Bissau. País de língua oficial portuguesa, que saiu do jugo colonial após a revolução de 25 de Abril de 1974, a Guiné-Bissau integra o Grupo A e disputa o jogo de abertura com a seleção da casa, o Gabão, hoje, a partir das 16 horas. Na seleção da Guiné-Bissau jogam vários atletas a atuar em Portugal, em diversas ligas. No campeonato principal há três. Egito, Mali, Burkina Faso e Argélia também têm jogadores na Liga.