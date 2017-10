Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabigol pode sair do Benfica em janeiro

Avançado descontente pela pouca utilização na Luz.

Por Filipe António Ferreira | 05.10.17

Três jogos, 89 minutos e zero golos. O registo de Gabriel Barbosa no Benfica é tudo menos impressionante e é devido a estes números que a imprensa italiana já fala de uma possível saída do brasileiro em janeiro rumo ao Santos.



O jogador, que chegou no último dia do mercado de transferências à Luz emprestado pelo Inter de Milão, não tem demonstrado, no pouco que tem jogado, ser uma mais-valia para o futuro, embora o treinador Rui Vitória acredite muito no avançado de 21 anos.



Em Itália já se fez eco que o jogador está descontente com a sua sucessiva condição de suplente na Luz. Gabigol já terá transmitido junto do seu círculo de amigos ter capacidade para ser titular das águias.



O advogado do jogador, Marco de Oliveira, já veio a público desmentir qualquer insatisfação do avançado, contudo, os rumores de uma possível saída já em janeiro ganham cada vez mais força. Nesse sentido, e depois de nunca se ter afirmado em Milão, o internacional canarinho veria com bons olhos um regresso ao Santos, clube brasileiro que o formou e contribuiu para uma venda milionária para Itália no valor de 29 milhões de euros.



O jogador chegou à Luz por empréstimo mas com uma cláusula de opção de compra de 25 milhões de euros. Adicionalmente, os italianos ficam ainda com direito a 25% de uma futura venda, caso os encarnados acionem a opção de compra.



Apesar de ainda não ter deslumbrado de águia ao peito, Gabriel Barbosa pode estrear-se como titular contra o Olhanense, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, no dia 14.



Vlachodimos em janeiro

O alemão Vlachodimos, guarda-redes de 23 anos do Panathinaikos, vai ser jogador do Benfica já a partir de janeiro, na reabertura do mercado de transferências.



As águias vão pagar cerca de dois milhões de euros ao clube ateniense, que atravessa uma grave crise financeira e está obrigado a vender alguns dos seus principais ativos, nomeadamente o guarda-redes de 23 anos que se sagrou campeão europeu pela Alemanha em sub-21.



Com a chegada do germânico Odisseas Vlachodimos (que deve assinar até 2022) é provável que o guardião Bruno Varela (titular dos encarnados nos primeiros oito jogos oficiais) seja emprestado ou vendido.