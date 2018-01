Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabigol só na equipa B do Benfica

Rui Vitória não quer o avançado na equipa principal.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

O Benfica pode ter de ficar com Gabigol, apesar de o avançado, de 21 anos, não se ter adaptado e de o clube da Luz lhe ter comunicado que não precisava de voltar (este mês) do Brasil, após as férias de Natal, apurou o CM.



Segundo fonte próxima do jogador, Gabigol sabe que "pode regressar ao Benfica, mas só para a equipa B, uma vez que Rui Vitória não o quer na equipa principal". O cenário não agrada ao avançado nem ao Benfica, mas é possível, pois o Inter de Milão (detentor do passe) "deve obrigar o Benfica a ficar com o brasileiro, pois não o deixa romper o contrato de empréstimo [até ao final da época]", diz fonte próxima do jogador. Tudo depende das negociações, que se arrastam há semanas, entre os italianos e o Santos, do Brasil. O Inter está recetivo a emprestar o jogador, mas não facilita e garante que não paga a totalidade do salário (três milhões de euros limpos por temporada).



As águias pagaram um milhão de euros, no início da época, pelo empréstimo. Vitória estava convicto de que Gabriel Barbosa iria fazer jus à alcunha de Gabigol. Enganou-se. O avançado atuou em cinco jogos e marcou um golo (com o Olhanense, na Taça de Portugal).



Chrien cedido

O médio eslovaco Chrien, de 22 anos, foi cedido pelo Benfica aos croatas do Hajduk Split até ao final da temporada. Este empréstimo insere-se na redução do plantel que a equipa está a levar a cabo.



André Almeida suspenso

O defesa viu o quinto amarelo na Liga, no jogo com o Sp. Braga (vitória por 3-1), e falha a receção ao Desp. Chaves, da 19ª jornada. A ausência de André Almeida, por castigo, obriga Rui Vitória a mexer no lado direito da defesa. Douglas pode ser a opção. Caso aconteça, será a estreia do brasileiro na Liga.