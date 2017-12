Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gaitán é prenda demasiado cara para o Sporting

Argentino ganha quase três milhões de euros líquidos por ano no Atlético de Madrid.

Por Mário Figueiredo | 22.12.17

Nico Gaitán é uma prenda demasiado cara para o Sporting, apesar dos elogios do treinador ao médio que lançou no Benfica, apurou o Correio da Manhã.



O argentino está sem espaço no Atl. Madrid e tem sido colocado na rota de vários clubes no mercado de janeiro. Com apenas 12 jogos disputados, num total de 518 minutos pelos colchoneros, o médio de 29 anos quer sair, de forma a jogar para poder estar no Mundial da Rússia. "Nico tem jogado pouco, mas tivemos uma conversa interessante há 20 dias e o clube vai decidir o que é melhor", disse ontem o técnico Diego Simeone, antes da antevisão ao jogo de hoje com o Espanhol.



Certo é que Gaitán está no mercado. Contudo, o seu elevado salário é incomportável para o Sporting. Os leões reconhecem talento ao jogador, mas não vão entrar em loucuras. O Atlético até admite emprestar o jogador, mas os salários teriam de ser comportados na totalidade pelo outro clube. O argentino aufere quase três milhões de euros líquidos por ano. O atleta tem várias propostas, algumas de Inglaterra. Segundo noticiou ontem a rádio Talksport, o Tottenham lidera a lista de candidatos, mas há outros clubes na corrida. Uma situação que complica sobremaneira qualquer tentativa de Jorge Jesus em trazer o "menino que contratou para o Benfica".



Miniférias

O Sporting realizou ontem em Alcochete o último treino antes do Natal. Os leões voltam ao trabalho no próximo dia 26 de dezembro.



Taça da Liga

Os leões voltam a jogar para a Taça da Liga no dia 29 de dezembro. Jogam no Restelo com o Belenenses, pelas 19h15 (Sport TV 1).



Marcelo

O defesa-central Marcelo (Rio Ave) está a caminho de Alvalade, podendo render já em janeiro Tobias Figueiredo, que está de saída.