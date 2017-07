Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gastos de Bruno de Carvalho preocupam investidores

Só em contratações, os leões já pagaram 17 milhões de euros, fora os elevados ordenados.

Os investidores da SAD do Sporting estão preocupados com o forte gasto em contratações e com os elevados encargos decorrentes dos ordenados a pagar aos novos jogadores para a época 2017/2018, apurou o Correio Sport.



As compras de Bruno Fernandes, Piccini, Battaglia e Mattheus Oliveira elevam para 17 milhões de euros (e Acuña pode chegar a Alvalade por 8 milhões de euros) os gastos com reforços.



Jérémy Mathieu chegou a custo zero, proveniente do Barcelona, mas vai receber por ano quatro milhões de euros, sem contar com o prémio de assinatura (dois milhões). Fábio Coentrão veio por empréstimo do Real Madrid, mas os leões pagam quatro milhões de ordenado por ano.



O costa-marfinense Doumbia recebe também perto de quatro milhões anuais. O Sporting fica ainda com uma opção de compra obrigatória caso o avançado cujo passe pertence aos italianos da Roma atinja determinados objetivos.



Em contrapartida, os leões ainda não venderam nenhum dos seus ativos mais apetecíveis, como são os casos de Rui Patrício, Adrien, William Carvalho ou Gelson Martins.



Nesta altura existem diversas propostas pelos jogadores, mas ainda longe dos valores pedidos pela SAD liderada por Bruno de Carvalho.