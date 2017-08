Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gaudin de amarelo na Volta a Portugal

Francês fez o melhor tempo no contrarrelógio individual.

Por João Pedro Óca | 09:26

O ciclista francês Damien Gaudin, da equipa Armée De Terre, é o primeiro líder da 79ª edição da Volta a Portugal, ao fazer o melhor tempo no contrarrelógio individual, com partida e chegada na Praça do Império, em Lisboa.



Gaudin, de 30 anos, gastou 6.24,907 minutos para cumprir os 5,4 quilómetros, menos 1,417 segundos do que o 2º classificado, Domingos Gonçalves (RP- -Boavista), campeão português de contrarrelógio, e 3,86 do que o espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira), vencedor da Volta em 2013, e 3.º esta sexta-feira.



O português Rui Vinhas (W52--FC Porto), campeão em título da histórica prova, que partiu em último , foi 77.º classificado, com mais 36,855 segundos do que o vencedor do dia.



Para este sábado, às 12h40, está agendada a primeira etapa da Volta com um extensão de 203 quilómetros entre Vila Franca de Xira e Setúbal.



Além do vencedor do ano passado, Gustavo Veloso, Sérgio Paulinho, Rui Sousa, Edgar Pinto, Alejandro Marque e Vicente Mateos são os principais favoritos à vitória final da competição que passará pelas estradas portuguesas até 15 de agosto. Esperam-se 10 etapas intensas e de emoções fortes.



"Vim para ganhar o prólogo"

"Vim para ganhar o prólogo, está feito. Para nós a Volta a Portugal começa maravilhosamente bem. Como sou um dos mais velhos da equipa, vim também para ensinar os mais jovens a abordar as etapas. Para muitos é a primeira vez que fazem provas por etapas com tantos dias", disse Damien Gaudin, ciclista francês de 30 anos, grande vencedor do dia em Lisboa, ao bater a concorrência de Domingos Gonçalves, que foi 2,º. "Se não fizesse nada de jeito hoje, iam cortar-me na casaca. Assim, não", brincou o português no final.



Nocentini adivinhou

Rinaldo Nocentini previu e acertou. O ciclista italiano, da equipa Sporting-Tavira, tinha dito ao companheiro Jesús Ezquerra na véspera do prólogo que Gaudin podia ser o vencedor e isso veio mesmo a acontecer. Já ‘Il Noce’ ficou em 11.º a 13 segundos do francês, conhecido como ‘armário’, com 1,90 m e 82 kg.