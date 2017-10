Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson é o novo Renato Sanches

Médio da equipa B das águias pode ser chamado à formação orientada por Rui Vitória.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 06:00

Gedson Fernandes é o próximo nome da formação do Benfica que está na calha para subir à equipa principal, apurou o CM.



O médio, com apenas 18 anos, alinha na formação B das águias desde a época passada e tem sido um dos grandes destaques no conjunto de Hélder Cristóvão. Gedson é visto pela estrutura encarnada como um jogador ao estilo de Renato Sanches, capaz de desempenhar a posição oito. Forte fisicamente, o internacional sub-20 por Portugal é bom tecnicamente e surge com muita facilidade em zonas de concretização.



A subida do jogador, que já realizou vários treinos sob a orientação de Rui Vitória, está, contudo, dependente da resposta que o meio-campo das águias der nos próximos jogos. Pizzi e Filipe Augusto têm estado debaixo de fogo e o croata Krovinovic tem tido poucas oportunidades desde o arranque de época.



A possibilidade de Gedson ser convocado para o jogo da Taça de Portugal com o Olhanense não está descartada. O médio está ao serviço da Seleção sub-20, que realiza um jogo de preparação dia 10 com a Itália em Portimão. Gedson renovou recentemente com as águias até 2022 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros.



Jiménez no banco

O avançado do Benfica Raúl Jiménez foi suplente não utilizado na vitória do México (3-1) sobre Trindade e Tobago, em jogo de apuramento para o Mundial.



Carrillo satisfeito

André Carrillo está satisfeito ao serviço do Watford mas já garantiu que pretende regressar ao Benfica no fim do empréstimo ao clube inglês.