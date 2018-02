Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson e Samaris ganham espaço

Médios apontados como alternativas para o lugar do lesionado Krovinovic.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 09:04

Gedson Fernandes e Samaris ganham força na equipa do Benfica para ocupar a vaga deixada por Krovinovic, que falha o resto da época por lesão. Os médios são mais duas soluções à disposição de Rui Vitória e podem ser lançados nos próximos encontros.



No último jogo com o Belenenses, o treinador deu a João Carvalho a tarefa de substituir Krovinovic, mas a opção não surtiu o efeito desejado. Ao que o CM apurou, Vitória deverá manter a aposta nos próximos jogos, mas já equaciona alternativas, abrindo espaço às entradas de Gedson e Samaris. Porém, Zivkovic está, para já, na linha da frente na luta por um lugar no miolo. As eventuais mudanças vão depender dos desempenhos de João Carvalho nos desafios que se seguem.



O CM sabe que Gedson, jovem de 19 anos que saltou da equipa B, está a encher as medidas do treinador, sobretudo desde que passou a treinar de forma mais frequente com a equipa principal. Ao que o CM apurou, no último jogo dos ‘bês’ com o Famalicão, voltou a deixar ótimas indicações a Vitória, que já está a preparar a estreia de mais uma pérola da formação.



Ainda assim, há outros jogadores que partem em vantagem sobre o jovem para preencher o meio-campo. Vitória estuda a hipótese de lançar Samaris ao lado de Fejsa em jogos, a priori, de maior exigência, fazendo avançar Pizzi no terreno.