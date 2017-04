Gelson Dala como Mantorras

Mas se o Sporting deposita grandes esperanças no jogador (tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros), em Angola a expectativa é ainda maior. O jovem é visto como o sucessor de Mantorras. Esse impacto de Gelson Dala em Angola é também importante para o Sporting internacionalizar a sua marca e conquistar mais um mercado apetecível onde só o Benfica tem tirado dividendos.

Gelson Dala tem vindo a conquistar o seu espaço no Sporting e já é a grande esperança do futebol angolano para suceder a Mantorras, que se notabilizou no rival Benfica.O jovem avançado, de 20 anos, assinou pelos leões em dezembro. Trouxe como cartão de visita o facto de ter sido o melhor marcador do campeonato angolano. Está a fazer o seu percurso na equipa B, na qual já fez 11 jogos e marcou sete golos.Registo que para já deve garantir-lhe um lugar na equipa principal na próxima pré-época. Jesus, que também treinou Mantorras, está atento à evolução do jogador. Aliás, em Alcochete, o jovem tem trabalhado a parte muscular. É que tem apenas 1,75 metros e pesa 67 kg. Um peso-pluma para uma liga de pesos-pesados. Os leões pretendem que ganhe massa muscular até ao final da época.