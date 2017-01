Gelson e Sporting perto da renovação

Gelson Martins, de 21 anos, vai tornar-se também no jogador em Portugal com maior cláusula de rescisão. Tal como oavançou na sua edição do dia 5 de novembro de 2016, o jogador vai passar dos 60 milhões atuais para os 80 milhões de euros de cláusula, sendo que Bruno de Carvalho queria colocar o craque leonino com uma cláusula rescisória de 100 milhões. Esta é uma das alíneas do novo vínculo que têm atrasado o anúncio oficial, já que Gelson e o empresário Ulisses Santos consideram um valor muito exagerado.A duração do novo vínculo não deve sofrer alterações. O contrato de Gelson com o Sporting termina em junho de 2021.O jogador tem sido, nos últimos meses, alvo de cobiça por parte de grandes clubes europeus, com Real Madrid, Barcelona e Manchester United à cabeça. Gelson Martins marcou nesta temporada três golos nos 25 jogos oficiais já realizados até ao momento.