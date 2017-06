Gelson já se despediu dos colegas do Sporting

Quem torce o nariz a este negócio é Jorge Jesus, que corre o risco de perder um dos melhores extremos da atualidade e sabe que a sua equipa ficará fragiliza. Marcos Acuña (Racing) poderá ser o substituto.



Inicialmente era o Liverpool que estava bem posicionado para garantir o jogador, mas as negociações do Sporting com o Real Madrid para o empréstimo de Fábio Coentrão aproximou os dois clubes, pelo que Real Madrid entra com pujança para ficar com o extremo.Quem torce o nariz a este negócio é Jorge Jesus, que corre o risco de perder um dos melhores extremos da atualidade e sabe que a sua equipa ficará fragiliza. Marcos Acuña (Racing) poderá ser o substituto.

Gelson Martins acredita que vai sair do Sporting e até já se despediu de algumas pessoas dos clube, apurou o Correio da Manhã.O extremo, que está ao serviço da seleção nacional, fez questão de se despedir de algumas pessoas do clube leonino assumindo que já não regressará a Alvalade. Situação que leva a crer que já tenha assinado um pré-acordo com um dos pretendentes.Gelson Martins, de 22 anos, tem contrato com o Sporting até 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. É cobiçado em Inglaterra (Manchester United e Manchester City) e em Espanha (Real Madrid e Barcelona), pelo que a saída do jogador será feita pela cláusula de rescisão ou, na pior das hipóteses, por 50 milhões, mais 10 milhões por objetivos.